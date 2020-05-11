Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны объявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая.

Режим нерабочих дней с сохранением заработной платы был введен в конце марта в качестве одной из мер борьбы с коронавирусом в России. Изначально таким периодом была объявлена неделя с 28 марта по 5 апреля. Затем режим был продлен до 30 апреля, а перед майскими праздниками — еще раз, теперь до 11 мая.

— Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас — это жизнь, здоровье, безопасность людей, — приводит пресс-служба Кремля слова Владимира Путина. — Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель.

Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации.

Все принятые меры позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений.

Далее на совещании глава государстваобъявил о поэтапном смягчении режима самоизоляции (с учетом ситуации в каждом регионе). Президент отдельно отметил, что пока по всей стране исключаются любые массовые мероприятия.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 11 мая всего зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.