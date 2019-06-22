Президент Сербии не пришел на открытие Европейских игр из-за флага Косово

Президент Сербии Александр Вучич не пришел на церемонию открытия вторых Европейских игр в Минске, которая прошла в пятницу вечером.

Как утверждает РИА "Новости", изначально его присутствие на стадионе предполагалось, однако в связи с участием в церемонии прохождения стран-участниц по стадиону спортсменов из Косово под их флагом сербский лидер проигнорировал открытие.

Сообщается, что схема рассадки гостей, составленная накануне открытия, свидетельствует о том, что участие Вучича в церемонии планировалось.