Президент России Владимир Путин в понедельник проводит по видеосвязи совещание о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в свете борьбы с коронавирусом.

Президент Российской Федерации вновь обратится к россиянам по поводу текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Обращение состоится в рамках совещания во второй половине дня, в районе 16:00.

Ранее Владимир Путин уже трижды выпускал обращение к народу. В первый раз это было 25 марта. Тогда было объявлено о введении всеобщего карантина. Всем россиянам дали неделю отдыха с сохранением зарплаты, многодетным увеличили выплаты, а безработным подняли пособие.

Второй раз президент продлил вынужденные каникулы до 30 апреля.

Затем Владимир Путин на совещании с главами регионов 8 апреля вновь обратился к россиянам и рассказал об изменениях в стране.

По последним данным, в мире зарегистрировано 1 856 798 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 114 312 летальных исхода, выздоровели 428 275 человек.

По данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.