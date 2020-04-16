Президент РФ перенес парад Победы

Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса, информирует «РИА Новости». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с членами Совета безопасности.

Президент отметил, что риски, связанные с распространением заболевания, не позволяют ему проводить подготовку к празднованию. Все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие «Бессмертного полка», пройдут позже в 2020 году.

На данный момент в мире зарегистрировано 2 102 320 случаев заражения коронавирусом. 136 116 человек умерли, 525 435 выздоровели.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 27 938 человек, 2 304 выздоровело, 232 умерло.