Президент ОКР Поздняков назвал ситуацию с российским флагом на ЧМ по шашкам ошибкой организаторов

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал инцидент, случившийся в ходе матча за звание чемпионки мира по шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Натальей Садовской из Польши — флаг России сняли со стола прямо во время продолжающейся партии.

— Могу только сожалеть, что это произошло прямо во время матча, — сказал Поздняков журналистам. — Безусловно, это грубейшая ошибка организаторов, которые не смогли надлежащим образом реализовать решение CAS. Так, как это делают федерации по олимпийским видам спорта. Надеюсь, что в будущем мы увидим более бережное отношение к таким деликатным моментам.

Согласно декабрьскому решению CAS в течение двух лет российские спортсмены не могут использовать национальную символику на Олимпийских играх и взрослых чемпионатах мира.

(Антон Бабошин)