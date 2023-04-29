Президент ОКР Поздняков назвал честью быть спортсменом клуба ЦСКА

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) и четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков считает ЦСКА самой сильной спортивной организацией страны.

«Для меня ЦСКА — это самая сильная спортивная организация, спортивный клуб, который когда-либо существовал, по крайней мере в фехтовании. Я хорошо помню, как попал в него, для этого нужно было не просто быть мастером спорта или успешным спортсменом, нужно было как минимум добиться какой-нибудь, даже юниорской, победы на чемпионате мира. Планка была всегда очень высокой. Я очень рад, что эта планка не снижается и большинство самых успешных спортсменов в нашей стране в олимпийских дисциплинах — представители ЦСКА. Не был бы я армейцем, не смог в тех соревнованиях поучаствовать. Но мне выпала такая честь — быть спортсменом ЦСКА. 100 лет — это очень красивая цифра, но это скорее повод кратно нарастить усилия, потому что в условиях современного турбулентного мира нам необходимо сконцентрировать внимание на себе. Нужно работать над собой и над будущими поколениям. Хотелось бы, чтобы существующая у клуба спортивная инфраструктура, его тренерский потенциал работали на будущее не только армейского, но и всего российского спорта. Уверен, эти турбулентные времена пройдут и к этому нужно быть готовыми, чтобы вновь красно-синий был самым сильным», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Официальным днем основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.