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Президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему на «Донбасс Арене» не проходят матчи

Виктория Кравченко
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Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко сообщила, почему отсутствуют матчи на стадионе «Донбасс Арена».

«Сейчас она требует ремонта. Республика поддерживает там порядок. В частности, газон находится в великолепном состоянии. Для того чтобы разрешить допуск зрителей, нужно провести техническую экспертизу. Я не строитель и не могу вам объяснить детали. Плюс, поймите, мы с вами живем в разных реальностях. Мы находимся в зоне боевых действий и понимаем: проведение игр на арене прежде всего сопряжено с огромным риском. Можно сказать, она закрыта для посещения в основном в целях безопасности», — цитирует Давыденко RT.

Ранее сообщалось, что более 20 спортивных федераций ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1162160-davydenko-donbass-arena-matchi
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