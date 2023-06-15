Президент Футбольного союза ДНР объяснил, почему на «Донбасс Арене» не проходят матчи

Глава Футбольного союза ДНР Павел Давыденко сообщила, почему отсутствуют матчи на стадионе «Донбасс Арена».

«Сейчас она требует ремонта. Республика поддерживает там порядок. В частности, газон находится в великолепном состоянии. Для того чтобы разрешить допуск зрителей, нужно провести техническую экспертизу. Я не строитель и не могу вам объяснить детали. Плюс, поймите, мы с вами живем в разных реальностях. Мы находимся в зоне боевых действий и понимаем: проведение игр на арене прежде всего сопряжено с огромным риском. Можно сказать, она закрыта для посещения в основном в целях безопасности», — цитирует Давыденко RT.

Ранее сообщалось, что более 20 спортивных федераций ДНР вошли в состав общероссийских спортивных организаций.