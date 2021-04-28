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Президент Федерации шашек Польши извинился перед Россией за инцидент на чемпионате мира

15:43
Наталья Садовская — Тамара Тансыккужина. Фото YouTube-канал Warcaby
Наталья Садовская — Тамара Тансыккужина. Фото YouTube-канал Warcaby

Президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка принес извинения за снятие российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам среди женщин между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и полячкой Натальей Садовской.

«Прошу прощения за данную ситуацию. Нам сообщили, что мы должны сделать это немедленно, прямо во время игры, иначе Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) исключит Международную федерацию шашек уже сегодня. Мы приносим извинения за возникшие неудобства», - сказал Решка.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года запретил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны. Сборной России запрещено использовать национальный гимн, национальные эмблемы или символы до 16 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

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