Президент CAS Коутс покинул свой пост из-за лечения от рака
Джон Коутс покинул пост президента Спортивного арбитражного суда (CAS) по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба организации.
75-летний австралиец завершил шестимесячный курс химиотерапии, и его текущее состояние здоровья не позволяет ему совершать международные поездки.
Коутс занимал пост главы СAS с 2010 года. Он был трижды переизбран на данную должность — в 2015, 2019 и 2023 годах.
Исполняющим обязанности президента CAS назначен американец Майкл Ленард. Он будет находиться на этой должности до следующих президентских выборов, которые назначены на май 2027 года.
