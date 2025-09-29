Президент CAS Коутс покинул свой пост из-за лечения от рака

Джон Коутс покинул пост президента Спортивного арбитражного суда (CAS) по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба организации.

75-летний австралиец завершил шестимесячный курс химиотерапии, и его текущее состояние здоровья не позволяет ему совершать международные поездки.

Коутс занимал пост главы СAS с 2010 года. Он был трижды переизбран на данную должность — в 2015, 2019 и 2023 годах.

Исполняющим обязанности президента CAS назначен американец Майкл Ленард. Он будет находиться на этой должности до следующих президентских выборов, которые назначены на май 2027 года.