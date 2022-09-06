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6 сентября, 09:30

Песков рассказал о системе соревнований с участием дружественных стран

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин акцентировал необходимость введения системы внутренних соревнований с участием дружественных стран.

«Здесь, кончено, все-таки спрашивать лучше у наших властей, — приводит слова Пескова РИА «Новости Спорт». — Я лишь могу сказать на это, что на различных мероприятиях с участием президента неоднократно обсуждалась тема российского спорта на фоне тех беспрецедентных спортивных ограничений, которые ввели. Президент акцентировал необходимость введения целой системы внутренних соревнований, расширенных соревнований с участием других, дружественных стран».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220906/sport-1814725221.html
Владимир Путин
МОК
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