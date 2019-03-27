"Прервал молчание". Интервью Александра Фролова о Юлии Началовой в "Пусть говорят"

27 марта в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят". Выпуск под названием "Прервал молчание: бывший возлюбленный Юлии Началовой – об исках на миллионы" посвящен ушедшей из жизни певице. Артистка умерла 16 марта в возрасте 38 лет и 21 марта была похоронена. У нее осталась 12-летняя дочь Вера от брака с бывшим футболистом сборной России и ЦСКА Евгением Алдониным.

Интервью для программы "Пусть говорят" дал бывший гражданский муж Началовой, хоккеист Александр Фролов. В сопроводительном тексте выпуска на сайте Первого канал говорится: "Юлия Началова несколько лет ждала, когда любимый сделает ей предложение. С этим человеком она делила крышу над головой. И этого человека обвинили в том, что он требовал от нее денег. Только для "Пусть говорят" Александр Фролов прервал молчание, чтобы рассказать свою правду".

"Я никогда не предъявлял Юле никаких требований, иск предъявили мне", – так Александр Фролов сказал об исках к Юлии Началовой. В самые драматичные моменты эфира вошли и другие эпизоды.

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