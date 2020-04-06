Премьер-министра Великобритании Джонсона госпитализировали и подключили к ИВЛ. Что об этом известно

Борис Джонсон был госпитализирован для проведения стандартных анализов — они потребовались в связи с тем, что у британского премьера все еще сохраняются симптомы болезни, вызванной коронавирусом. Позже премьер-министру Великобритании стало хуже, сообщил официальный представитель главы британского правительства.

Джонсон ранее жаловался на температуру и выглядел плохо. О его заражении стало известно 27 марта. За десять дней домашней самоизоляции Джонсону не удалость справиться с симптомами.

Как сообщил информированный источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Великобритании, после госпитализации премьер-министра из-за заражения коронавирусом, медики готовятся подключить его у аппарату ИВЛ.

— Глава правительства Борис Джонсон, у которого продолжают наблюдаться кашель и высокая температура, в воскресенье вечером был экстренно госпитализирован. Ему будет проводиться искусственная вентиляция легких, — сообщил источник.

Как сообщается BBC, в случае, если Джонсон окажется физически не способен исполнять обязанности главы правительства, они перейдут к министру иностранных дел Доминику Раабу.

23 марта Джонсон объявил о введении всеобщего карантина в стране. Британцам разрешают выходить на улицу только по нескольким поводам. К ним относятся покупка товаров первой необходимости, занятия спортом раз в день, медицинские нужды и поездка на работу.

Напомним, в Великобритании Covid-19 обнаружен также у наследного принца Уэльского Чарльза и главы Минздрава Мэтта Хэнкока, которые уже выздоровели. На самоизоляции находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.