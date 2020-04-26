Премьер-министр Великобритании вернулся в официальную резиденцию после того, как перенес коронавирус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, сообщает Sky News.

Британский политик две недели находился в загородной резиденции из-за заражения коронавирусом. Ожидается, что в ближайшие дни Джонсон встретится с членами своего кабинета, чтобы получить последнюю информацию о борьбе с пандемией.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 978 380 человек. Зафиксировано 206 184 летальных исхода от инфекции, вылечились 874 673 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 977 572 человека. Далее идут — Испания (226 629), Италия (197 675), Франция (162 100) и Германия (157 120).

В Великобритании 152 840 заболевших и 20 732 погибших.