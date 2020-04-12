Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня был выписан из больницы, сообщает BBC. Ранее у него диагностировали коронавирус.

Сообщается, что 55-летний политик провел в больнице десять дней. Три дня он был в палате интенсивной терапии.

Как сообщила пресс-служба британского правительства, Борис Джонсон в ближайшее время не будет возвращаться к работе. Он продолжит восстановление в своей загородной резиденции.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 781 127 человек. Зафиксировано 108 994 летальных исходов от инфекции, вылечились 405 243 человека.

В России, по данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, коронавирусом заразились 15 770 человек. 130 человек умерли, выздоровели — 1291.