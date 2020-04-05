Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, сообщает BBC со ссылкой на пресс-секретаря Даунинг Стрит. По ее словам, у Джонсона несколько дней держались симптомы коронавируса, включая высокую температуру. Однако госпитализация была проведена в качестве мер предосторожности.

— По совету врача премьер-министр был помещен в больницу для проведения анализов, — заявила пресс-секретарь. — Это предупредительная мера, поскольку у премьер-министра сохраняются симптомы коронавируса спустя 10 дней после положительного теста на вирус.

Премьер-министр благодарит сотрудников Национальной службы здравоохранения за их невероятно тяжелую работу и призывает общественность продолжать следовать советам правительства.

Ранее сообщалось, что у наследника британского престола принца Чарльза диагностирован коронавирус, однако он успел излечиться.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 266 614 человек. Умерших — 69 169, выздоровевших — 260 967. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.