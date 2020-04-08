Премьер-министр России разрешил полиции штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому утверждено соглашение МВД и правительства Москвы, позволяющее сотрудникам полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции, сообщается на сайте кабмина.

Согласно соглашению между МВД и мэрией Москвы, жителей столицы, нарушающих режим самоизоляции, будут штрафовать на 4 тысячи рублей, а при выезде в город на транспорте — на 5 тысяч рублей. Штраф за повторное нарушение составит 5 тысяч рублей.

Напомним, что за последние сутки в столице выявили 660 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 5841 случаев COVID-19.

До конца апреля все жители Москвы обязаны соблюдать режим изоляции. Выходить из квартир и домов жителям Москвы разрешается в крайних случаях, для получения экстренной медпомощи, выгула собак, выноса мусора или посещения ближайшего магазина и аптеки. Также горожанам позволено ездить до места работы.