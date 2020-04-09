Премьер-министр Испании просит продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает необходимым продлить чрезвычайное положение в стране. Это связано с пандемией коронавируса.

Как сообщает AS, глава правительства попросил парламент продлить чрезвычайное положение до 26 апреля. При этом он отметил, что ситуация в стране начала улучшаться.

— Мы снова просим вас поддержать эту важную меру по защите жизни и здоровья, — сказал премьер-министр. — Эта мера работает. Мы достигли пика и близки к началу снижения (количества зараженных — Прим. «СЭ»). Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. Борьба с коронавирусом завершится нашей победой.

По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире зафиксировано 1 521 030 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 88 565 человек, выздоровело — 331 132.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек. Из-за этого большинство спортивных соревнований в мире отменены или приостановлены, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.

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