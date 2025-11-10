Остальные
10 ноября, 16:05

Олег Хомяков: «В 2026 году проведем детско-юношеское первенство России по нардам. Спортсменам будут присваивать спортивные разряды»

Семен Сундуков
корреспондент отдела спортигр

Представители 30 субъектов РФ приняли участие в детско-юношеском первенстве российских регионов, которое состоялось в Москве. В его программу вошли турниры в четырех дисциплинах: «Длинные нарды», «Длинные нарды — блиц», «Короткие нарды» и «Короткие нарды — блиц».

В общей сложности 126 юных спортсменов были распределены по трем возрастным категориям: 9-11 лет (допуск к соревнованиям с 7 лет), 12-14 лет и 15-17 лет. Мальчики и девочки, юноши и девушки состязались в отдельных турнирах.

В медальном зачете первое место заняла Тверская область, второе — Санкт-Петербург, третье — Новосибирская область. В пятерку лучших вошли также Свердловская область и Республика Татарстан.

— Турнир такого масштаба в очном формате для подрастающего поколения проводился впервые в мире, — сказал заместитель главы детско-юношеской комиссии Федерации нард России Олег Хомяков. — До сих пор самым массовым в нашей стране соревнованием для юных был майский «Кубок Черного моря». Он собрал на федеральной территории «Сириус» порядка 70 участников. Теперь их было почти вдвое больше.

Россия в принципе задает темп в развитии нардов, которые признаны в нашей стране видом спорта и получают поддержку на государственном уровне. В министерстве спорта уже подписан документ о проведении с 2026 года официального детско-юношеского первенства России по возрастным категориям. Юным спортсменам будут присваивать спортивные разряды. По результатам соревнований сформируем сборную для чемпионата мира офлайн, который планируется провести в декабре будущего года в Турции.

— Кого из участников московского первенства регионов вы отметили бы?

— Назову Станислава Комова из Ленинградской области, который в свои семь лет победил в младшей категории сразу в двух турнирах по длинным нардам («классике» и блице), хотя его соперниками были ребята на два-четыре года старше.

Два турнира в длинных нардах выиграли также Виктория Смялковская (Тверская область) и Екатерина Селиванова (Санкт-Петербург). Они состязались соответственно в средней и старшей возрастных категориях. А Владимир Сазонов из Новосибирской области первенствовал в основных турнирах и по длинным, и по коротким нардам, после чего принял старт в Открытом чемпионате Москвы по коротким нардам. И кстати, очень успешно выступает — претендует на первое место в турнире по блицу.

Рекорд же соревнований по количеству золотых медалей установил Илья Ибрагимов из Свердловской области. У юношей 12-14 лет он выиграл три турнира из четырех (кроме дисциплины «Длинные нарды — блиц»). Кстати, в нарды сильно играет отец Ильи — Роман Ибрагимов.

— В списках победителей немало одинаковых фамилий: очевидно, что среди участников были братья и сестры. А некоторые юные спортсмены продолжают семейные династии. Даниил Хомяков, спортсмен 2012 года рождения из Красноярского края, федерацию которого вы возглавляете, видимо, ваш сын?

— Да. В коротких нардах — блице он занял третье место, а еще в двух турнирах остановился на 4-й позиции. Сейчас мы с ним играем в Открытом чемпионате Москвы по коротким нардам.

Многие дети знакомятся с нардами в семье. У Рафаэля Каримуллина из Татарстана, например, внучки в первенстве участвовали: Сафия выиграла основной турнир по длинным нардам среди самых маленьких, а Камилла стала третьей в таком же турнире среди девушек 12-14 лет.

— Отличились ведь и сестры Фикачевы из Белгородской области, принимавшие в прошлом участие во взрослых турнирах. Кроме того, Анастасия, спортсменка 2012 года рождения, победила в прошлом году на онлайн-чемпионате мира по коротким нардам среди детей (WBIF World Kids Championship 2024).

— Сестры играют только в короткие нарды. Обе выиграли в Москве основные турниры: Екатерина — в старшей возрастной категории, Анастасия — в средней.

Мастер-классы от Аршавина и шоу Немова прошли на форуме «Россия — спортивная держава»

Кирилл Игнатьев: «На чемпионате Москвы по коротким нардам проявила себя молодежь»

