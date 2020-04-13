Представитель ВОЗ рассказала об опасности, которую представляют защитные маски

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о правильном использовании защитной маски.

— Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете, — сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1». — Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции.

Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 850 393 человека. Зафиксировано 114 253 летальных исхода от инфекции, вылечились 423 708 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 560 433 человек. Далее идут — Испания (166 831), Италия (156 363), Франция (132 591) и Германия (127 854).

По данным Роспотребнадзора, в России — 15 770 случаев заражения, 130 человек умерли, выздоровело — 1 291.