Представитель Лещенко опроверг информацию о том, что супруга певца Ирина больна коронавирусом

В официальном Instagram популярного российского певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко появилось заявление директора культурного фонда певца Андрея Гайделя о состоянии его здоровья.

— Учитывая большое количество негативных кривотолков и обвинений Л.В.Лещенко в нарушении режима карантина, разъясняем действительную хронологию событий, — говорится в заявлении.

— Л.В.Лещенко, вместе с коллективом, в сопровождении супруги Ирины, вернулся с гастролей из США 11 марта. Возвращение проходило транзитом через город Ницца (Франция) с короткой остановкой в связи с осложнением погоды. Указ о самоизоляции и карантине из этих стран был опубликован мэром Москвы 16 марта и получен смс сообщением 16 марта. По состоянию на 31 марта 2020 года тест Ирины Лещенко на коронавирус отрицательный, тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение — все здоровы.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певец пошел на поправку, а тест его супруги Ирины на коронавирус, так же, как и у него, оказался положительным.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.