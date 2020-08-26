Правительство сняло ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов

Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры получили разрешение приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе. Соответствующий документ с подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликован на официальном сайте орган государственной власти РФ.

Данное решение упростит пересечение границы для тех лиц, которые принимают участие в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах.

Напомним, что ограничительные меры из-за коронавируса на приезд в Россию для иностранных тренеров и спортсменов действовал с марта 2020 года. В мае часть ограничений было снято для иностранцев, у которых есть трудовой договор с российскими организациями.