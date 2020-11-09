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Правительство России упростило порядок выезда спортсменов за рубеж

10:06

Правительство РФ упростило порядок выезда российских спортсменов за рубеж для участия в международных соревнованиях.

Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распоряжение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.

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