Правительство России упростило порядок выезда спортсменов за рубеж

Правительство РФ упростило порядок выезда российских спортсменов за рубеж для участия в международных соревнованиях.

Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Распоряжение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.