Правительство РФ продлило запрет на въезд иностранцев в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

— До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена, и эпидемиологическая ситуация не улучшится, — заявил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.