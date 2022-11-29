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Поздняков заявил, что пообщался с Бахом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о беседе с главой Международного олимпийского комитета (МОК)Томасом Бахом на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Мы провели беседу. У нас было достаточно времени, чтобы обменяться мнениями по широкому кругу вопросов», — приводит слова Позднякова ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16448597
Станислав Поздняков
Томас Бах
МОК
ОКР
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