Построенная за месяц больница в Новой Москве приняла первых пациентов

Инфекционная больница в поселении Вороновском приняла 20 первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. На сегодняшний день к работе приступили более 500 сотрудников.

На данный момент в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.