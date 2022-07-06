Посольство РФ отреагировало призыв США исключить Россию из спортивных организаций

Посольство России назвало призыв США и еще 34 стран отстранить РФ от участия в международных спортивных мероприятиях примером нечестной конкуренции.

«Обратили внимание на очередной русофобский выпад со стороны США и их сателлитов, которые не оставляют попыток ограничить российское участие в спортивных мероприятиях. Рассматриваем данный шаг как политизированный и имеющий целью, как здесь выражаются, «сдержать» нашу страну. Действия коллективного Запада — очередной пример нечестной конкуренции с целью лишить российских спортсменов возможности состязаться на равных с соперниками из других государств», — приводит ТАСС цитату из заявления посольства РФ в США.

Ранее США и еще 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского и белорусского спорта. В документе предлагается отстранить представителей России и Белоруссии от руководящих позиций в международных федерациях и приостановить телетрансляции соревнований.