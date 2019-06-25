Посол России в Белоруссии Мезенцев посетил Дом болельщиков команды России в Минске

Чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев вечером 25 июня стал гостем Дома болельщиков команды России, который открыт в Минске на период II Европейских игр (21-30 июня). Для Мезенцева провели экскурсию, ему показали все стенды и активности для болельщиков, посол пообщался с сотрудниками Дома, организованного Олимпийским комитетом России.

Кроме того, Мезенцев провел деловую встречу с президентом ОКР Станиславом Поздняковым и принял участие в традиционной церемонии чествования российских медалистов Европейских игр. (Дмитрий Симонов)

Сборная России возглавляет медальный зачет Европейских игр, имея в активе 53 награды.

53 медали за 4 дня! Сборная России уверенно лидирует в Минске