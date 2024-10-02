Посол РФ в Китае контактировал с Федерацией ушу России по поводу сотрудничества стран в сфере спорта

Российская дипломатическая миссия в Китае ссобщила, что посол РФ в стране Игорь Моргулов обсудил с руководством Федерации ушу России налаживание обменов с китайцами в сфере спорта.

«Обсуждены состояние и перспективы укрепления взаимодействия российской организации с китайскими партнерами, включая вопросы налаживания обменов и реализации совместных спортивных проектов в наших странах», — говорится в Telegram-канале посольства.

28 сентября в городе Чжаньцзян между собой встретились национальные команды России и Китая по ушу. Мероприятие было проведено в честь 75-летия установления дипломатических отношений между государствами.