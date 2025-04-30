Полуфиналист чемпионата мира по дартсу получил 11-летнее отстранение за участие в договорных матчах

Дисциплинарный комитет признал 54-летнего англичанина Энди Дженкинса виновным в участии в 12 договорных матчах на турнире Modus Super Series, сообщает пресс-служба Управления по регулированию дартса (DRA).

В качестве наказания Дженкинс лишен права участвовать в любых мероприятиях, которые регулируются DRA, на срок 11 лет. Помимо этого, он должен будет покрыть судебные издержки, превышающие 17,5 тысячи фунтов.

Период отстранения Дженкинса стартует с 15 ноября 2023 года и завершается 14 ноября 2034 года. У спортсмена есть право подать апелляцию до 6 мая 2025 года.

За свою карьеру Дженкинс завоевал 15 титулов. В 2007 году он дошел до полуфинала чемпионата мира по дартсу, где уступил нидерландцу Раймонду ван Барневельду, который впоследствии стал победителем турнира.