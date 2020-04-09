Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Половина новых заболевших в Москве за сутки моложе 45 лет

11:40
Половина новых заболевших в Москве за сутки моложе 45 лет. Фото Reuters
Половина новых заболевших в Москве за сутки моложе 45 лет. Фото Reuters
Теги:

За последние сутки в Москве выявили 857 новых случаев коронавируса. Всего в столице на день 9 апреля зафиксировано 6 698 заболевших, сообщает Роспотребнадзор.

Среди новых заболевших: 47 процентов — от 18 до 45 лет; 35 процентов — от 46 до 65 лет; 11 процентов — от 66 до 80 лет; 4 процента — старше 80 лет; 3 процента — дети.

Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Остальные: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир