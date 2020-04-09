Половина новых заболевших в Москве за сутки моложе 45 лет

За последние сутки в Москве выявили 857 новых случаев коронавируса. Всего в столице на день 9 апреля зафиксировано 6 698 заболевших, сообщает Роспотребнадзор.

Среди новых заболевших: 47 процентов — от 18 до 45 лет; 35 процентов — от 46 до 65 лет; 11 процентов — от 66 до 80 лет; 4 процента — старше 80 лет; 3 процента — дети.

Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.