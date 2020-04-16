Полиция остановила бегуна для проверки документов. Он удрал от нее

Сотрудники полиции в Москве остановили для проверки документов молодого человека, выполнявшего пробежку.

Внезапно он вырвал у них документы и убежал.

Видео инцидента опубликовано в Twitter WildWildMoscow.

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Ироничная сцена городской жизни сегодняшней Москвы pic.twitter.com/bpIw3mQhBZ — Д и к а я М ? с к в а (@WildWildMoscow) April 16, 2020

С 15 апреля в Москве ужесточен режим перемещения по городу на фоне пандемии коронавируса. Для поездки по городу необходимы специальные пропуска.