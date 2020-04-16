Полиция остановила бегуна для проверки документов. Он удрал от нее
19:22
Сотрудники полиции в Москве остановили для проверки документов молодого человека, выполнявшего пробежку.
Внезапно он вырвал у них документы и убежал.
Видео инцидента опубликовано в Twitter WildWildMoscow.
ААААААААААААААААААААА— Д и к а я М ? с к в а (@WildWildMoscow) April 16, 2020
Ироничная сцена городской жизни сегодняшней Москвы pic.twitter.com/bpIw3mQhBZ
С 15 апреля в Москве ужесточен режим перемещения по городу на фоне пандемии коронавируса. Для поездки по городу необходимы специальные пропуска.