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Полиция остановила бегуна для проверки документов. Он удрал от нее

19:22
В Москве ужесточен режим перемещения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
В Москве ужесточен режим перемещения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сотрудники полиции в Москве остановили для проверки документов молодого человека, выполнявшего пробежку.

29&nbsp;марта. Москва. Занятия спортом в&nbsp;Лужниках.Как запрет на пробежки спасает Москву от вируса? Крик души журналиста «СЭ»

Внезапно он вырвал у них документы и убежал.

Видео инцидента опубликовано в Twitter WildWildMoscow.

С 15 апреля в Москве ужесточен режим перемещения по городу на фоне пандемии коронавируса. Для поездки по городу необходимы специальные пропуска.

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