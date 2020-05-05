Почти 90 процентов новых заболевших в Москве младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 5 714 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 80 115 заболевших.

Среди новых заболевших: 46,4 процента — от 18 до 45 лет; 34 процента — от 46 до 65 лет; 7 процентов — от 66 до 79 лет; 3,3 процента — старше 80 лет; 9,3 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.