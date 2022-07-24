Почетный президент ОКР высказался против смены гражданства российскими спортсменами

Вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российским атлетам не нужно менять спортивное гражданство.

«Нужно работать над этим, рано или поздно мы вернемся в мировые соревнования. У меня нет в этом сомнений. Не нужно менять спортсменам гражданство. Понимаю, что кому-то хочется выступать сегодня, а не завтра», — сказал Жуков ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.