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Сегодня, 16:35

Почетный президент ОКР высказался против смены гражданства российскими спортсменами

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российским атлетам не нужно менять спортивное гражданство.

«Нужно работать над этим, рано или поздно мы вернемся в мировые соревнования. У меня нет в этом сомнений. Не нужно менять спортсменам гражданство. Понимаю, что кому-то хочется выступать сегодня, а не завтра», — сказал Жуков ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/15297377
Александр Жуков
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