Известная телеведущая и жена нападающего «Сибири» Игоря Макарова Лера Кудрявцева заявила, что ее раздражает ситуация, cложившаяся вокруг коронавируса в России.

— Почему у нас не объявляют режим ЧС? Меня прям бесит, прям раздражает! — заявила Кудрявцева в прямом эфире Instagram c Тиной Канделаки. — И думаю, что это раздражает весь народ. Наверное, я не имею права это говорить, потому что многих знаю, но все же. Мы же реально понимаем: ввести ЧС — это нужно платить деньги людям. А тут: вы сидите все дома, пожалуйста, за свой счет, мы вам *** (ничего) платить не будем, но вы, пожалуйста, никуда не ходите и при этом платите и налоги, и то, и это. Это вообще не свинство?

Эти полумеры — ни о чем! У нас якобы бюджет пустой. А *** (почему так) он пустой?! Во всем мире платят! В Австралии знакомые девчонки живут — платят 650 австралийских долларов. В Швейцарии, в Германии... Всем платят! Всех посадили дома, объявили ЧС, люди сидят дома, выполняют указания, но при этом государство им все оплачивает. А при этих полумерах, естественно, люди будут и ездить, и ходить, потому что нужно семьи кормить.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на утро 14 апреля в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровело 1 470 человек. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. При этом руководителям регионов предписано самостоятельно исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки разработать и реализовать комплекс ограничительных и иных мероприятий.