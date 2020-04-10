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Почему мы смотрим сериалы в самоизоляции? Отвечает нейробиолог

12:34
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Профессор «Сколтеха» нейробиолог Филипп Хайтович в эфире «СЭ» рассказал о последствиях дефицита живого общения во время самоизоляции.

— Конечно, наш мозг требует общения и положительных эмоций, — заявил Хайтович. — Мы получаем их, когда общаемся с другими людьми. Когда у нас изоляция — это снижает уровень гормонов радости и удовольствия, поэтому общаться нужно. Если не с кем, то мы замещаем это просмотром того, как общаются другие люди на экране. Если мозг чувствует, что можно получает удовольствие, просто смотря на экран, то может привыкнуть обходиться без общения с реальными людьми. Если это продлиться слишком долго, результаты могут быть плохими.

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