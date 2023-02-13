Победители летней Спартакиады получили выплаты от Министерства спорта РФ

Победители летней Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов начали получать призовые выплаты от Министерства спорта РФ, сообщает ТАСС.

Каноист Штокалов стал победителем Спартакиады на дистанции 1000 метров, бегун Никитин одержал победы на дистанциях 1 500 и 5 000 метров, Шмелева выиграла гонку на треке в дисциплине «кейрин».

За победу на Спартакиаде спортсмены получили по 311 808 рублей, в момент выплаты с них был удержан налог в 13% с анонсированных ранее Минспортом 358,4 тысяч рублей. По информации ТАСС, серебряным и бронзовым призерам выплаты будут произведены до конца февраля.

Минспорт ранее сообщал, что за серебряную медаль будет выплачено по 179,2 тысяч рублей, за бронзовую — по 107,5 тысяч рублей. Тренеры и специалисты получат по 171,5 тысяч рублей за золото, по 84,5 тысяч рублей — за серебро и по 51,2 тысяч рублей — за бронзу.

Спартакиада проходила с 10 августа по 2 октября в 12 субъектах Российской Федерации по 39 видам спорта (53 зачетным дисциплинам). В соревнованиях приняли участие 9 513 человек из 82 субъектов РФ и федеральной территории Сириус.