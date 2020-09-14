Пилот дельтаплана упал на чемпионате России и был госпитализирован с тяжелейшими травмами

Пилот дельтаплана разбился на чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации под Симферополем, сообщает Telegram-канал 112.

Кандидат в мастера спорта по планерному спорту, Анатолий Ларионов, выполняя классические элементы пилотажа, на высоте 300 метров попал во встречный поток воздуха. Порыв шел сверху вниз, заломил крыло мотодельтаплана, что и привело к неуправляемому падению.

Пилот был госпитализирован с тяжелейшими травмами. Тем не менее, он находится в сознании и смог рассказать следователям, как произошло крушение.