Певица Pink и ее сын переболели коронавирусом

Американская певица Pink рассказала, что у нее и ее сына выявили коронавирус нового типа, но им удалось победить болезнь.

— Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19, — написала певица в Instagram. — К счастью, наш лечащий врач имел доступ к тестам, и результаты показали положительный результат. Моя семья укрылась дома, и мы продолжали делать это в течение последних двух недель, следуя указаниям нашего врача.

Пару дней назад Pink снова протестировали, и на этот раз результаты оказались отрицательными.

Певица сообщила, что из выделенного ею миллиона на борьбу с коронавирусом по 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе.