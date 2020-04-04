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Певица Pink и ее сын переболели коронавирусом

09:20
Певица Pink и ее сын переболели коронавирусом. Фото Instagram.
Певица Pink и ее сын переболели коронавирусом. Фото Instagram.
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Американская певица Pink рассказала, что у нее и ее сына выявили коронавирус нового типа, но им удалось победить болезнь.

— Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19, — написала певица в Instagram. — К счастью, наш лечащий врач имел доступ к тестам, и результаты показали положительный результат. Моя семья укрылась дома, и мы продолжали делать это в течение последних двух недель, следуя указаниям нашего врача.

Пару дней назад Pink снова протестировали, и на этот раз результаты оказались отрицательными.

Певица сообщила, что из выделенного ею миллиона на борьбу с коронавирусом по 500 тысяч долларов пойдут в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе.

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