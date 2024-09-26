Певец Shaman заявил о разводе с супругой

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, рассказал о разводе со своей супругой Еленой Мартыновой.

«Мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких либо конфликтов и обид», — сказал Shaman.

Shaman и Елена Мартынова поженились в 2017 году. Мартынова старше певца на 14 лет.