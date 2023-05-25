Остальные
Новости
Игры
Главная
Остальные

Сегодня, 15:17

Петухов считает, что должно быть решение на уровне высшей власти о нейтральном статусе спортсменов

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Министр физической культуры и спорта Курской области Алексей Петухов высказался о возможном участии спортсменов из России в международных турнирах в нейтральном статусе.

«Сейчас нейтральный статус некоторыми руководителями и общественностью воспринимается очень критично. Но нужно учитывать также и карьеру спортсменов. Мы понимаем, что для них это важно, тем более многие выступали в таком статусе. Нехорошо, когда забирают гимн и флаг. Но должно быть принято решение на уровне высшего правительства, чтобы не было разных мнений в высказываниях чиновников, руководителей, управленцев. Потому что спортсмены сами порой не знают, какие принимать решения, как действовать, что говорить, — они боятся за свое будущее. Как спортсмен могу сказать, что в нейтральном статусе выступал. Но с позиции чиновника я бы поддержал тех, кто считает, что нельзя выступать в нейтральном статусе, униженным, как побитая собака. Должна быть единая линия, иначе получится разнобой и неколлективный выброс негатива в массы», — цитирует Петухова «Газета.Ru».

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнирах в нейтральном статусе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/25/20520566.shtml?updated
Алексей Петухов
1
0
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Чумы, олени и шаманы
Россия без зимы
Звезды поздравляют "СЭ"
Как "СЭ" отметил юбилей
"СЭ" наградил лучших спортсменов 25-летия
"СЭ" поздравляют звезды
Ролик-шутка от "СЭ"
Эра "Спорт-Экспресса"
Премия "СЭ". Выбери лучших спортсменов 25-летия!
Презентация телеканала "Конный мир"
"ВТБ Арена парк" получил приз в Лондоне
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра двенадцатая
Газету делают болельщики
"Что? Где? Когда?": Знатоки против "СЭ". Игра одиннадцатая
Мутко подвел итоги уходящего года
Эксклюзивное интервью Виталия Мутко
Российские политики выиграли Парламентские игры
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Мария Бутырская
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Ирина Чащина
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: Месть человека-невидимки
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Марина Купцова
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Елена Замолодчикова
БЕЗ ФОРМЫ: Альберт Демченко
ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ: По следам "Бурановских бабушек"
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Яна Батыршина
Танцевальный баттл Медведев vs мэр Лондона и плюшевая акула
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Петухов: «Хочется верить, что уже в этом году «зимники» будут участвовать в международных соревнования»
Поздняков заявил, что ОКР счел недопустимым подписание россиянами политических деклараций
Гимнастка Иванова: «Я дитя Великой Отечественной войны, и мне не хотелось встретиться с этим явлением снова»
Олимпийская чемпионка Иванова: «На Игры без флага не поедет ни один российский гимнаст. Мы таких плохих людей не воспитываем»
Олимпийская чемпионка Иванова — о Пугачевой и уехавших артистах: «Родина теряется — и человек мотается, как кое-что в проруби!»
Гимнастка Иванова назвала чемпионаты мира без России «протухшей курицей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сопредседатель АССК Раскин отметил позитивную атмосферу на фестивале «АССК.Фест»
Новости
RSS RSS
Все новости