Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снимать ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии.
— Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей, для экономики, — цитирует Пескова РБК со ссылкой на RTVi.
В связи с этим, указал Песков, для поэтапной отмены ограничений потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения».
По его словам, за счет жестких мер, в том числе режима самоизоляции, России удалось не повторить «итальянского сценария» развития эпидемии. Помимо этого, добавил он, в стране предприняли «достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома» и быстро нарастили количество койко-мест для приема больных.
По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.
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https://www.rbc.ru/politics/30/04/2020/5ea9fd5a9a79477e7dcbc0e0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews