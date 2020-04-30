Песков предупредил о большом риске второй волны коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что снимать ограничительные меры, введенные в России из-за пандемии коронавируса, нужно осторожно из-за высокого риска второй волны эпидемии.

— Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь — это риск для здоровья людей, для экономики, — цитирует Пескова РБК со ссылкой на RTVi.

В связи с этим, указал Песков, для поэтапной отмены ограничений потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения».

По его словам, за счет жестких мер, в том числе режима самоизоляции, России удалось не повторить «итальянского сценария» развития эпидемии. Помимо этого, добавил он, в стране предприняли «достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома» и быстро нарастили количество койко-мест для приема больных.

По последним данным, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.