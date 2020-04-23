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Песков ответил на вопрос о дате снятия самоизоляции в России

22:02
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что точная дата снятия самоизоляции в связи с пандемией коронавируса еще неопределена.

— Нет, такой даты нет, — приводит слова Пескова «Газета.ru».

Ранее Минздрав России выступил за продление нерабочих дней и режима самоизоляции до окончания майских праздников.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 698 861 человек. Зафиксировано 188 884 летальных исхода от инфекции, вылечились 740 366 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 62 773 человек, 4 891 выздоровел, 555 умерло.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/social/2020/04/23/13059805.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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