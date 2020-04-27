Песков дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «АиФ» отметил, что к середине мая страна может выйти на пик заболеваемости коронавирусом, после чего цифры пойдут на спад.

— Вы знаете, человек так устроен, что, наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня.

— Через месяц или два? Вы оптимист...

— Ну, скажем точнее, через пару месяцев. Мне кажется, что всё это не будет продолжаться дольше. Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся. Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьёзно переболел. И ещё, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил.