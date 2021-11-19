Сериал про футбол выйдет на more.tv и СТС

В Москве начались съемки сериала «Домашнее поле» со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским в главных ролях. Проект станет первым сериалом кинокомпании Hype Film. Премьера запланирована на конец 2022 года. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-сервисе more.tv, а его телепремьера состоится в эфире СТС.

По сюжету провинциальный футбольный клуб «Титан» остался без тренера перед стартом сезона в Российской премьер-лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение и в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сокол» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол исключительно мужской мир.

Проект является адаптацией норвежского сериала «На своем поле», который был показан на 68-м Берлинском кинофестивале и взял пять наград на главной норвежской телепремии Gullruten.

В сериале также снимаются: Игорь Верник, Андрей Полощук, Александра Хромова, Федор Леонов, Егор Корнев и другие актеры. Режиссер проекта — Феликс Умаров, для которого «Домашнее поле» станет первым опытом работы над сериалом.

Премьера в 2022 году — на more.tv и СТС!