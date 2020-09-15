Первые Всероссийские городские игры пройдут в Казани с 18 по 21 сентября

С 18 по 21 сентября 2020 года в Казани пройдут первые Всероссийские уличные игры.

В соревнованиях ожидается участие более 800 любителей экстремальных видов спорта, будет разыграно около 80 комплектов наград. Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В соревновательную программу Игр вошли семь видов спорта — баскетбол 3х3, танцевальный спорт (дисциплина «брейкинг»), ВМХ-фристайл, роллер спорт, чир спорт (чирлидирг), футбольный фристайл и скейтбординг. Программу показательных видов составили текбол, паркур и роуп скиппинг (спортивная скакалка).

Игры пройдут в экстрим-парке «Урам», который был открыт в августе 2020 года. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта РФ и Министерство спорта Республики Татарстан при поддержке общероссийских спортивных федераций и союзов по видам спорта.