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Воздушный парад 9 мая: трансляция

07:30
Воздушный парад-2020 запланирован на 10.00 9 мая. Фото AFP
Воздушный парад-2020 запланирован на 10.00 9 мая. Фото AFP

Сегодня, 9 мая, в Москве запланирован воздушный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В связи с ограничениями из-за пандемии коронавирусной инфекции многие праздничные мероприятия отложены и должны пройти в 2020 году в более поздний срок. 9 мая должна пройти авиационная часть Парада Победы.

Ориентировочное время пролета самолетов и вертолетов над Красной площадью Москвы — с 10.00 до 10.20 (по местному времени).

Авиапарад запланирован после телевизионного обращения Президента России Владимира Путина. Прямая трансляция начнется на федеральных каналах в 10.00 (по московскому времени).

Видеоплеер Первого канала с прямым эфиром выступления Владимира Путина, воздушным парадом и вечерним салютом доступен на сайте телекомпании.

В 2019 году воздушная часть Парада Победы была отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Следите за обновлением информации.

Напоминаем о необходимости соблюдать все рекомендации по режиму самоизоляции. Оставайтесь дома, берегите себя и близких!

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