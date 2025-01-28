Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 07:00

Овечкин — самая медийная персона российского спорта в 2024 году, Карпин на втором месте, Валиева — на третьем

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский хоккеист Александр Овечкин занял первое место в рейтинге «Самые медийные лица российского спорта»-2024. Топ-лист из 50 человек — совместный проект «СЭ» и «Медиалогии». Для формирования рейтинга были использованы три показателя:

1) число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году, по данным «Медиалогии»;

2) число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году, по данным «Медиалогии»;

3) специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей: числа упоминаний персоны в заголовках материалов на нашем сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Подробнее о методологии — в материале «СЭ».

Овечкин набрал 246 баллов из 300 возможных, став первым по двум из трех показателей. Второе место в рейтинге занял главный тренер «Ростова» и футбольной сборной России Валерий Карпин, третье — фигуристка Камила Валиева. Также в десятку попали теннисист Даниил Медведев, футболисты Артем Дзюба, Александр Соболев и Матвей Сафонов, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова.

В топ-50 — 16 представителей футбола, 12 — фигурного катания, 9 — хоккея, 5 — тенниса, 4 — бокса/ММА, 3 — других видов спорта, а также один журналист — комментатор Дмитрий Губерниев, занявший 13-е место.

Александр Овечкин
Валерий Карпин
Камила Валиева
Читайте также
В якутском поселке Тикси замерз основной водовод
ВС РФ уничтожили до 100 боевиков ВСУ и несколько автомобилей в зоне СВО
Гимнастке Лале Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск
Глушенков пропал, Луис Энрике провалил дебют. Что сейчас происходит в «Зените»
Капитан «Вашингтона» Овечкин оценил игру команды в атаке
Сенат конгресса США утвердил Скотта Бессента на должность главы минфина
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Юрий Акопов: «Четверо россиян участвуют в первом международном ТВ-турнире по нардам»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости