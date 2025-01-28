Овечкин — самая медийная персона российского спорта в 2024 году, Карпин на втором месте, Валиева — на третьем

Российский хоккеист Александр Овечкин занял первое место в рейтинге «Самые медийные лица российского спорта»-2024. Топ-лист из 50 человек — совместный проект «СЭ» и «Медиалогии». Для формирования рейтинга были использованы три показателя:

1) число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году, по данным «Медиалогии»;

2) число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году, по данным «Медиалогии»;

3) специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей: числа упоминаний персоны в заголовках материалов на нашем сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Подробнее о методологии — в материале «СЭ».

Овечкин набрал 246 баллов из 300 возможных, став первым по двум из трех показателей. Второе место в рейтинге занял главный тренер «Ростова» и футбольной сборной России Валерий Карпин, третье — фигуристка Камила Валиева. Также в десятку попали теннисист Даниил Медведев, футболисты Артем Дзюба, Александр Соболев и Матвей Сафонов, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова.

В топ-50 — 16 представителей футбола, 12 — фигурного катания, 9 — хоккея, 5 — тенниса, 4 — бокса/ММА, 3 — других видов спорта, а также один журналист — комментатор Дмитрий Губерниев, занявший 13-е место.