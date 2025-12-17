Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом во «ВКонтакте» в 2025 году

Brand Analytics совместно с социальной сетью «ВКонтакте» представили рейтинг персон, привлекших максимальное внимание пользователей в 2025 году. В фокусе исследования спортсмены, чьи достижения, события и повороты карьеры активно обсуждали в соцсети.

Анализировались публичные упоминания (посты, комментарии, фото, аудио- и видеоматериалы) с 1 января по 15 ноября 2025 года. Всего было обработано 31,5 миллиарда единиц контента.

Топ-5 российских спортсменов

Александр Овечкин (хоккей) Артем Дзюба (футбол) Даниил Медведев (теннис) Александра Трусова (фигурное катание) Камила Валиева (фигурное катание)

Топ-5 зарубежных спортсменов