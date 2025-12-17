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Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом во «ВКонтакте» в 2025 году

Brand Analytics совместно с социальной сетью «ВКонтакте» представили рейтинг персон, привлекших максимальное внимание пользователей в 2025 году. В фокусе исследования спортсмены, чьи достижения, события и повороты карьеры активно обсуждали в соцсети.

Анализировались публичные упоминания (посты, комментарии, фото, аудио- и видеоматериалы) с 1 января по 15 ноября 2025 года. Всего было обработано 31,5 миллиарда единиц контента.

Топ-5 российских спортсменов

  1. Александр Овечкин (хоккей)
  2. Артем Дзюба (футбол)
  3. Даниил Медведев (теннис)
  4. Александра Трусова (фигурное катание)
  5. Камила Валиева (фигурное катание)

Топ-5 зарубежных спортсменов

  • Лионель Месси (футбол)
  • Криштиану Роналду (футбол)
  • Макс Ферстаппен (автогонки)
  • Леброн Джеймс (баскетбол)
  • Льюис Хэмилтон (автогонки)
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