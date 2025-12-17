Овечкин стал самым обсуждаемым спортсменом во «ВКонтакте» в 2025 году
Brand Analytics совместно с социальной сетью «ВКонтакте» представили рейтинг персон, привлекших максимальное внимание пользователей в 2025 году. В фокусе исследования спортсмены, чьи достижения, события и повороты карьеры активно обсуждали в соцсети.
Анализировались публичные упоминания (посты, комментарии, фото, аудио- и видеоматериалы) с 1 января по 15 ноября 2025 года. Всего было обработано 31,5 миллиарда единиц контента.
Топ-5 российских спортсменов
- Александр Овечкин (хоккей)
- Артем Дзюба (футбол)
- Даниил Медведев (теннис)
- Александра Трусова (фигурное катание)
- Камила Валиева (фигурное катание)
Топ-5 зарубежных спортсменов
- Лионель Месси (футбол)
- Криштиану Роналду (футбол)
- Макс Ферстаппен (автогонки)
- Леброн Джеймс (баскетбол)
- Льюис Хэмилтон (автогонки)
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