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Сегодня, 09:53

Организаторы Московского марафона ведут переговоры об участии топовых африканцев

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что в организации рассчитывают на участие сильных бегунов из Африки.

Московский марафон в 2024 году впервые в истории будет проходить два дня. 12 октября состоится забег на 10 км, на следующий день участники побегут дистанцию 42,195 метра.

«Мы ведем переговоры с одним из европейских агентств, потому что ставим задачу собрать сильных спортсменов, которые составят конкуренцию россиянам. Такая цель ставилась и перед июньским марафоном «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, на котором победу у мужчин одержал бегун из Кении (Самми Корир). Нам нужно сделать все, чтобы улучшить рекорды своих марафонов и результаты российских спортсменов. Поэтому мы приглашаем сильных атлетов, чтобы заставить наших ребят бежать быстрее», — приводит слова Тарасова ТАСС.

Источник: ТАСС
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