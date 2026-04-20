Определились все лауреаты премии Laureus по итогам 2025 года
Стали известны все обладатели международной премии Laureus World Sports Awards по итогам 2025 года.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в Мадриде в дворце Сибелес. Лауреаты премии получили статуэтки, разработанные и изготовленные люксовым брендом Cartier.
Список победителей премии Laureus:
Спортсмен года: Карлос Алькарас (теннис, Испания)
Спортсменка года: Арина Соболенко (теннис, Белоруссия)
Команда года: «ПСЖ» (футбол, Франция)
Прорыв года: Ландо Норрис («Формула-1», Британия)
Возвращение года: Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия)
Молодой спортсмен года: Ламин Ямаль (футбол, Испания)
Спортсмен года в экшн-спорте: Хлоя Ким (сноуборд, США)
Вдохновение спорта: Тони Кроос (футбол, Германия)
За выдающиеся достижения в карьере: Нади Команэч (гимнастика, Румыния)
Премия Laureus была учреждена в 1999 году. Кандидатов выбирает спортивная пресса, а победителей — 50 членов академии из числа знаменитых в прошлом спортсменов.
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