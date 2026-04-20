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20 апреля, 22:56

Определились все лауреаты премии Laureus по итогам 2025 года

Алина Савинова

Стали известны все обладатели международной премии Laureus World Sports Awards по итогам 2025 года.

Торжественная церемония вручения наград состоялась в Мадриде в дворце Сибелес. Лауреаты премии получили статуэтки, разработанные и изготовленные люксовым брендом Cartier.

Список победителей премии Laureus:

Спортсмен года: Карлос Алькарас (теннис, Испания)

Спортсменка года: Арина Соболенко (теннис, Белоруссия)

Команда года: «ПСЖ» (футбол, Франция)

Прорыв года: Ландо Норрис («Формула-1», Британия)

Возвращение года: Рори Макилрой (гольф, Северная Ирландия)

Молодой спортсмен года: Ламин Ямаль (футбол, Испания)

Спортсмен года в экшн-спорте: Хлоя Ким (сноуборд, США)

Вдохновение спорта: Тони Кроос (футбол, Германия)

За выдающиеся достижения в карьере: Нади Команэч (гимнастика, Румыния)

Премия Laureus была учреждена в 1999 году. Кандидатов выбирает спортивная пресса, а победителей — 50 членов академии из числа знаменитых в прошлом спортсменов.

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